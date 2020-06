Tauschbörse für Blumen

Plankstadt.Blumen haben gerade auf Friedhöfen eine große Bedeutung. Sie schmücken die Gräber der Verstorbenen und spiegeln gleichzeitig die Schönheit und Vergänglichkeit des Lebens wieder. Nicht selten kommt es allerdings vor, dass Pflanzen, die noch hübsch aussehen, im Müll landen, weil sie ersetzt worden sind oder sich auf dem Grab zu sehr ausgebreitet haben.

Die Lokale Agenda hatte für diese Blumen eine Lösung parat, die direkt in die Tat umgesetzt wurde. In der Nähe des Biomülls steht nun ein Korb für verwertbare Pflanzen. „Jeder kann dort Pflanzen hineinstellen, die zu schade zum Wegschmeißen sind, und sich an der Kiste bedienen“, erklärt Bernhard Müller von der Gemeindeverwaltung im Gespräch. Die Blumen können dann entweder mit nach Hause genommen oder auch bei einem anderen Grab eingepflanzt werden. „Die Box steht seit rund zwei Wochen. Wir schauen aktuell, wie das Ganze anläuft und angenommen wird“, meint Müller.

Bei unserem Besuch ist die „Pflanzentauschbörse“ gut gefüllt. Die Blumen sehen noch sehr hübsch aus, blühen und strecken ihre kräftig grünen Blätter aus. Außerdem sind ihre Wurzeln vollständig und unbeschädigt – „genau so wollten wir das“, sagt Müller zufrieden. „Eine tolle Idee – ich habe mir bereits ein paar Blumen mit nach Hause genommen“, findet auch eine Besucherin des Friedhofs. caz

