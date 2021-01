Team stellt Pakete zusammen

Plankstadt.Die Bücherei wird zwar weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Doch es gibt ab sofort einen Abholservice für Bücher. Dieser wird zunächst bis einschließlich 31. Januar angeboten werden. So können sich die Leserinnen und Leser weiterhin mit Büchern, Hörbüchern, DVDs, Tonies, CDs oder Hörspielen versorgen.

Medienwünsche können telefonisch dem Bücherei-Team mittgeteilt werden, das zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar ist. Alternativ dazu können per Mail an buecherei@plankstadt.de die Schmöckerwünsche gesickt werden. Unter https://bibliotheken.kivbf.de/plankstadt kann man im Medienkatalog stöbern. Das entsprechende Wunsch-Medienpaket wird von den Mitarbeiterinnen zusammengestellt und ein Abholtermin vereinbart – völlig kontaktlos im Foyer des Gemeindezentrums. Für Rückgaben steht im Fahrstuhl des Gemeindezentrums eine Box, in die die geliehenen Medien hineingegeben werden können. In der Zeit des Lockdowns entstehen keine Mahngebühren, die Leihfrist wird automatisch bis Samstag, 20. Februar, verlängert. zg

