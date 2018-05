Anzeige

„Nur das machen, was man kann“

Die Stunde beginnt mit Aufwärmübungen und zügigem Gehen, bevor die Frauen zu einem Kreis zusammenkommen und das Training starten. Die gute Laune verliert hier niemand, auch nicht, wenn jemand eingeschränkt ist: „Wir haben Frauen hier, die Verletzungen und Krankheiten hinter sich haben. Darauf nehmen alle Rücksicht. Denn es ist wichtig, nur das zu machen, was man auch kann“, betont Wolf.

Sie zeigt die verschiedenen Übungen für Arme, Beine, den Rücken und Po, die Gelenkigkeit und Gleichgewicht fördern sollen. „In die Knie gehen, Popo raus, die Arme vor und den imaginären Wäschekorb aufheben“, ruft sie in die Runde. „Aber mir ham doch alle Trockner“, rufen die Frauen lachend zurück. Die Luft bleibt ihnen dabei nicht weg. Feueratmung – auf eins und zwei durch die Nase ein- und ausatmen – wird ausprobiert und am Ende eine Hecheleinheit eingelegt. „Das kenne ma ja alle von der Geburt“, sind sich die Trainerin und ihre Schützlinge einig.

Während des einstündigen Trainings ist es die Leiterin, die ihre Gruppe immer wieder motiviert und ihnen zuruft: „Immer lachen, aber das Atmen nicht vergessen.“ Die Stunde kommt gut an: „Hier sind alle so nett. Es tut gut, einen Ausgleich zu haben, und ist vorausschauend auf das Alter eine tolle Perspektive“, sagt das neueste Mitglied Ulrike Keller.

Thea Fritz, die bereits im Alter von etwa zehn Jahren Mitglied bei der TSG-Eintracht wurde, ist das „Urgestein der Gruppe“, wie sie von ihren Mitturnerinnen genannt wird. „Wir helfen bei Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern oder auch an Fasching. Beim Neujahrsempfang sind wir ebenfalls dabei“, erzählt Fritz. Teilnehmerin Brigitte Klingler lobt die Leistung von Trainerin Rita Wolf: „Sie macht das toll. Und ihr ist es auch wichtig, dass man nur das macht, was man auch kann. Sie überfordert niemanden.“

Am Ende der Stunde kommen alle Frauen zusammen und motivieren sich gegenseitig. Sie nehmen sich an den Händen, laufen zusammen und es tönt der Ruf durch die Halle: „Weil wir so sexy sind.“

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.05.2018