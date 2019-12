Teig geformt und in Ofen „eingeschossen“

Plankstadt.Es ist schon schöne Tradition, dass Konfirmanden bei der Bäckerei Leisinger die Backstube bevölkern, um sich ins Geheimnis des Brotbackens einweihen zu lassen. Geduldig erklärt Gerald Sauer jedes Jahr aufs Neue, was alles dafür benötigt wird und worauf man achten muss, damit ein schmackhaftes Brot aus den verschiedenen Zutaten entsteht, die er bereits im überdimensionalen Bottich einer riesigen Knetmaschine für die Konfirmanden gerichtet hat. Er überlegt sich übrigens für jeden Konfi-Jahrgang ein ganz besonderes Rezept.

Während der Teig geknetet wird, ist reichlich Gelegenheit, die großen Öfen in Augenschein zu nehmen. Und dann darf jeder selbst aktiv werden. Von der großen Teigmenge wiegen Bäcker kleine Teile ab, die nun zu Broten geformt und in kleine Gärkörbchen gelegt werden müssen. Das Warten, bis die Brote schließlich im Gärschrank die richtige Größe erreicht haben, um gebacken zu werden, versüßte Silke Sauer-Leisinger mit Leckereien zum Frühstück. Endlich waren die Brote aufgegangen: Jetzt wurden sie aus den Körbchen genommen und in den Ofen „eingeschossen“, wie es in der Bäckersprache heißt. Damit war die Arbeit vorerst beendet. Mit einer großen Tüte Frühstücksbrötchen im Arm durften die Konfirmanden den Heimweg antreten. Gerald Sauer sorgte mit seinem Team dafür, dass die Brote gebacken wurden.

Verkauf ist schon bekannt

Am nächsten Morgen ging es für die Konfirmanden weiter, da hieß es, möglichst viele Brote an den Mann und an die Frau zu bringen. Der Verkauf ist inzwischen schon bekannt, viele Gemeindemitglieder kommen, um sich eines dieser besonderen Brote zu sichern und Gutes zu tun, denn der Reinerlös geht einmal mehr an Brot für die Welt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 12.12.2019