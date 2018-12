Tendenz zu zwei Festen im Jahr

PLANKSTADT.Geht es um Feste im Ort sind die Vereine gefragt, auch im Jubiläumsjahr 2021. In der jüngsten Sitzung der Interessengemeinschaft (IG) Vereine hatte Wolfgang Eichhorn aus dem Vorstand ein Zwischenergebnis der Umfrage zum Thema „Welche Feste soll es künftig in Plankstadt geben“ vorgestellt. Notwendig wurde das, weil die Veranstaltungen in der Ortsmitte mehr und mehr an Attraktivität zu verlieren

...