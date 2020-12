Tenniscenter war sein Erfolg

Plankstadt.Sein Name ist untrennbar mit dem Tennisclub verbunden. Horst Waber, der als Bauleiter das Tenniscenter maßgeblich mitgestaltet hat, wird am heutigen Dienstag, 1. Dezember, 80 Jahre alt. Geboren ist er 1940 im Sudetenland. Die Familie wurde jedoch vertrieben und er kam 1946 mit seinen Eltern und drei Geschwistern nach Plankstadt – ins Gebäude der Luisenapotheke. „Ich bin hier verwurzelt“, sagt Horst Waber.

Was die Gemeinde und der Tennisclub ihm verdanken, ist ein Tenniscenter, das 1993 eingeweiht wurde und die veraltete Clubhütte ersetzte. Im Jahr 1975 trat Horst Waber in den Tennisclub Plankstadt ein und war somit eins der Gründungsmitglieder. Zeitgleich fungierte er als Bauwart der Anlage und übernahm 1985 das Amt des Schatzmeisters. Zwei Jahre später übernahm er den Posten des ersten Vorsitzenden, den er elf Jahre innehatte. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit begann er mit dem Projekt Tenniscenter.

Mit viel Herzblut und persönlichem Engagement überzeugte er den Gemeinderat sowie den Bürgermeister von seinen Plänen. Im August 1989 konnte der Bau mit dem ersten Spatenstich beginnen. Als Projektleiter mit großem Durchsetzungsvermögen und Weitblick konnte er zahlreiche Mitglieder gewinnen, die mit vielen Arbeitsstunden tatkräftig bei der Entstehung des Tenniscenters mithalfen. Schließlich konnte nach vier Jahren Bauzeit, am 21. August 1993, die Einweihung des Tenniscenters, mit einer 4-Feld-Tennishalle, zwei Squash-Courts und Sauna, ein Dreifamilienwohnhaus und ein Restaurant „Wintergarten“ mit großem Biergarten gefeiert werden. „Das heutige Tenniscenter, verbunden mit den zehn Freiplätzen, ist eine der größten und schönsten Tennisanlagen im gesamten Rhein-Neckar-Kreis“, äußert sich auch Roland Wahl, der heutige Vorsitzende des Tennisclubs, anerkennend über die Leistung seines Vorgängers, verbunden mit den besten Wünschen zum Geburtstag des Jubilars.

Er hat die Mitglieder motiviert

Die Leistung, die Mitglieder zu motivieren, beim Bau tatkräftig mitzuhelfen, kann gar nicht genug hervorgehoben werden. Immerhin konnte so bei den Kosten für die Bauarbeiten kräftig gespart werden. Aber auch Horst Waber selbst war als Bauleiter unzählige Stunden vor Ort, stand sogar unter anderem an der Betonmaschine. Er selbst habe dem Tennisclub mit allen Leistungen rund 400 000 D-Mark erspart. Dank seines Einsatzes und seiner Verbindungen konnte die Finanzierung des Projekts, für das insgesamt 4,2 Millionen D-Mark veranschlagt waren, realisiert werden. Die Bauarbeiten der Mitglieder mit rund 20 000 abgeleisteten Arbeitsstunden hatten am Ende einen Wert von rund 1 Million D-Mark.

Engagiert zeigte sich Horst Waber auch bei der Pflege der Partnerschaft mit Castelnau-le-Lez. Für all seine Leistungen bekam er verschiedene Auszeichnungen, unter anderem die Landesehrennadel sowie die Ehrenmitgliedschaften beim Tennisclub und bei der TSG Eintracht.

Beruflich war Waber zunächst Lehrer, zog dann aber eine eigene Bauträger- und Finanzierungsgesellschaft hoch. Mit dieser schuf er unter anderem das Waber-Zentrum in Eppelheim und einen Fachwerkbau am Georgi-Marktplatz in Leimen.

Unterstützung bekam er bei all seinen Vorhaben von seiner Frau Cäcilia, mit der er bereits die Goldene Hochzeit feierte. Ihr ist er dafür sehr dankbar. Aber auch sonst überwiegt der positive Blick zurück. „Ich kann auf ein abwechslungsreiches, interessantes Leben zurückblicken“, macht der Jubilar klar.

Feiern kann Horst Waber seinen runden Geburtstag nicht – er gehört zur Risikogruppe und möchte daher wegen Corona größte Vorsicht walten lassen. Das ist vor allem für die fünf Enkel eine Herausforderung, die ihrem Opa natürlich alle gerne persönlich gratulieren würden. Umso herzlicher gratuliert die „Schwetzinger Zeitung“ und wünscht alles Gute! grö

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.12.2020