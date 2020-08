Termin wird nachgeholt

Einige haben auch ohne Container ein-fach ihr Papier dagelassen. © Wolf

Plankstadt.Da standen einige Leute vor einem leeren Festplatz: Eigentlich hätte am Samstag die Altpapiersammlung der TSG Eintracht stattfinden sollen. Doch stattdessen wies ein Karton darauf hin: Heute keine Altpapiersammlung.

Tatsächlich gab es da ein Missverständnis zwischen dem Verein und der Firma, die die Container anliefert, wie Marion Brazel aus dem Vorstandsteam erklärt. So wurden keine Container geliefert und es konnte auch keine Sammlung stattfinden, was der Verein natürlich bedauert.

Einige Leute haben trotzdem ihr Papier einfach angeliefert – die mussten die Vereinsmitglieder in den eigenen Garagen zwischenlagern. Damit niemand auf zu viel Papier sitzenbleiben muss, wird die ausgefallene Sammlung am Samstag, 8. August, nachgeholt.

Keine Fremdstoffe

Sie findet von 9 bis 13 Uhr auf dem Festplatz statt. Zeitungen, Prospekte, Telefonbücher, Bücher, Kalender, Kataloge und Kartons können kostenlos abgegeben werden. Es darf ausschließlich das Papier, ohne Fremdstoffe, angeliefert werden. Verunreinigtes oder geschreddertes Papier wird nicht angenommen. Die Leitung der Sammlung übernimmt die Fußballabteilung.

„Bleiben Sie idealerweise in Ihrem Auto sitzen. Das Entladen Ihres Kofferraums übernehmen die Helfer vor Ort für Sie. Die Kartons dafür bitte so vorbereiten, dass das Ausladen möglichst einfach ist. Falls das Aussteigen doch notwendig ist, tragen Sie dabei bitte einen Mundschutz“, so die Verantwortlichen. grö

