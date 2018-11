Teufel können auch Akrobatik

Plankstadt.Wer glaubt, dass die fünfte Jahreszeit erst im November mit den Rathausstürmen, den Eröffnungsbällen, Inthronisierungen und ersten Ordensgalas beginnt – der irrt. Für die Garden, Showtänzer, Mariechen und Majore geht das Training nahtlos übers Jahr durch, nur in der närrischen Jahreszeit sieht man, was einstudiert wurde, auf vielen Bühnen. Dahinter steckt echter Leistungssport, der auf höchstem Niveau von über 70 Startern beim Freundschaftsturnier der Tanzsportgarde gezeigt wurde.

Proppenvoll besetzt waren die langen Tischreihen in der Mehrzweckhalle mit Familien, Vereinen und Fans. „Ein schönes Bild und Zeichen für diesen Sport, ein Turnier wie dieses zeigt, dass die Sanierung der Mehrzweckhalle ihre Berechtigung hat“, betonte Bürgermeister Nils Drescher, der die Schirmherrschaft über den Sportevent übernommen hatte und zudem den neuen Wanderpokal stiftete. Über den freuten sich am Ende die Kollerkrotten aus Brühl, die mit der zahlenmäßig stärksten Gruppe zum Turnier gekommen waren.

Dehnen für die Sicherheit

Hinter den Kulissen wurde ab dem frühen Sonntagmorgen geschminkt, Perücken hergerichtet, dazwischen fand man Mariechen auf wärmenden Decken, die ihre Beinmuskulatur dehnten – eine Vorsichtsmaßnahme für spätere Beanspruchung aller Muskeln und Bänder bei den teils akrobatischen Schritten und Sprüngen. Den Start in einen langen Tanznachmittag legten die jüngsten der Zunft auf die Bühnenbretter. Als ganzer Bauernhof, in Gestalt von Disneyfiguren oder niedlichen Mäusen begeisterten sie mit Basis-Hüpfern und Drehungen. Viel Applaus gab es für den Nachwuchs aus den Vereinsreihen.

Ein paar Jahre älter, bereits bestens trainiert boten die Jugendgarden ein tolles synchrones Bild. In kunterbunten Schautänzen erzählten die Tänzer ganze Geschichten, etwa die „Schlabbdewel“ als zauberhafte Feen mit mystischen Bäumen und vielen Blüten im lockigen Haar. „Und es gibt sie doch“, vermittelten sie, dass es Feen überall gibt. Viel Applaus gab es dafür. Ein wenig zeigten die Kostüme bereits, was der Showtanz möglich macht: der Fantasie freien Lauf lassen, mit viel Spaß zusammen die Geschichten einstudieren. Bei den Marschtänzen geht es derweil rein um die Synchronität, die uniforme Optik. Mit gleichförmigen Schritten sowie Formationsdarstellungen überzeugten hier alle Garden, gleich welcher Altersstufe.

Viel Arbeit für die Jury aus Trainern der Tanzsportgarde Plankstadt: Inga Folz, Eugenia Brehm und Markus Hanke, haben den versierten Blick auf Exaktheit, auf die Nutzung des gegebenen Raums auf der Bühne, auf die Ausstrahlung. So haben die Gardetänzer der Kategorie Marsch ein Lächeln zu zeigen, gleich bei welcher Figur, die sie gerade ausführen. Die Showtänzer wiederum spielen mit ihrer Mimik und übertragen dadurch unter anderem den Inhalt ihrer Tanzgeschichten. Alles Aspekte, die in die Beurteilung einfließen. Auch wenn es ein Freundschaftsturnier ohne Wertung für die Rangliste ist, soll es den Aktiven und Trainern ein Stimmungsbild und einen Hinweis auf den aktuellen sportlichen Stand ihrer Darbietung geben.

Für so manchen ist es das erste Mal vor so viel Publikum auf der Bühne zu stehen, aber alle meistern das Lampenfieber und die Auftritte bestens. Gegen Nachmittag traten die älteren Gruppen auf die Bühne, zeigten besten Gardesport mit echten Höchstleistungen. Etwa die Tanzpaare, die Hebefiguren und Sprünge mit technisch ausgefeilten Schrittfolgen verbinden.

Für die Jury hatte das im Jugendbereich am besten bei Lugina Ghizzoni und Can-Luca Weidner, im Ü15-Bereich bei Jasmin Heinze und Marvin Keck von der SCG Schwetzingen geklappt – die vier standen am Ende der Wertungen auf dem obersten Treppchen. Für die SCG war es sowieso das erfolgreichste Turnier schlechthin mit sechs ersten, zwei zweiten und einem dritten Platz sowie letztendlich dem größten Starterfeld insgesamt.

Schon jetzt freuen sich alle auf das Gaudi-Turnier im Frühjahr, wenn alle Männer- und Frauenballette sich noch einmal messen dürfen, auch wieder bei der Tanzsportgarde in Plankstadt, in der Mehrzweckhalle, am Samstag, 9. März.

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger- zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.11.2018