Thema „Tür“ wird auf viererlei Art beleuchtet

Plankstadt.Nicht für alle ist die Adventszeit besinnlich. Viele können den Alltagsstress nicht abschütteln und empfinden die Zeit vor Weihnachten als viel zu schnell vorbei. Hilfe könnten die musikalischen Andachten der evangelischen Gemeinde bieten, die zum Innehalten anregen. Was das Thema ist und welches Konzept dahintersteckt, hat die evangelische Pfarrerin Christiane Banse (kleines Bild) verraten.

Welches Konzept steht hinter den geplanten Adventsandachten?

Christiane Banse: Die musikalischen Andachten im Advent bieten die Möglichkeit, sich zu Feierabend etwa eine halbe Stunde bis Stunde Zeit für sich und Gott zu nehmen, um Musik und Texten zuzuhören, nachzudenken oder einfach nur „zu sein“. Unsere Organistin organisiert die Adventsandachten zusammen mit Menschen, die Lust haben, inhaltlich über die Andachten nachzudenken. Als Organistin hat sie den Kontakt zu verschiedenen MusikerInnen in der Region und so liegt ein Schwerpunkt der Andachten auf der Musik. Das Programm ist vielseitig: Neben der klassischen Orgelvesper können wir immer wieder Solisten oder ein musikalisches Ensemble gewinnen – da kann man scheinbar Vertrautes ganz anders hören.

Orientiert ihr euch am Vorjahr oder gibt es etwas Neues?

Banse: Die Themen sind jedes Jahr neu zusammengestellt; auch die Form der Andachten kann variieren. In diesem Jahr geht es um die Tür, inspiriert von dem Lied „Macht hoch die Tür“, einem bekannten Adventslied. Das Thema „Tür“ hat uns fasziniert: Manchmal sehen wir sie nur als Hindernis; eine Tür ist zugefallen, der Weg ist versperrt und ich komme nicht weiter. Aber da ist auch die andere Seite: Im Wesen einer Tür liegt es, sich zu öffnen, Ausblicke zu gewähren, Einlass zu bieten und neue Möglichkeiten zu eröffnen. In den Andachten sollen Musikstücke und Texte zum Tragen kommen, die das Thema der Tür berühren.

Wann und wo finden die Andachten statt?

Banse: Die Andachten finden in der evangelischen Kirche statt, immer mittwochs um 19 Uhr, am 28. November, 5., 12. und 19. Dezember. Der Eintritt ist frei.

Welche Themen stehen bei den einzelnen Terminen im Vordergrund?

Banse: Am 28. November heißt das Thema „Türen in die Nacht“ mit Liturgin Eva Fries und bietet Orgelmusik zwischen Ewigkeitssonntag und Advent. Am 5. Dezember bringe ich mit Lars Hoffmann das Thema „Türen im Dunkeln“ näher. Dabei gibt es Adventsmusik mit „Sax durch die Blume“. Am 12. Dezember heißt das Thema „Türöffner“ mit mir als Liturgin. Es singt der evangelische Kirchenchor. Am 19. Dezember beschäftigt sich Jutta Layer mit dem Thema „Die Tür zum Festzimmer“. Es gibt vorweihnachtliche Chormusik mit den „Morning Star Singers“.

Wer hat die Andachten geplant?

Banse: Geplant wurden die Andachten von einem Team. Wir haben uns einmal getroffen, um das Thema festzulegen, und auch, wer welche Andacht gestalten kann. Dabei stehen alle Teamer aber immer für Rückfragen und als weitere Inspirationsquellen zur Verfügung.

Wer ist zu den Andachten eingeladen?

Banse: Zu den Andachten sind alle eingeladen, die Lust haben, für eine halbe Stunde bis Stunde nicht „funktionieren“ zu müssen und sich zu entschleunigen, die Gott suchen oder die Beziehung zu ihm pflegen. grö/Bild: grö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.11.2018