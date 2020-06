Tonies gegen Langeweile sind eingetroffen

Plankstadt.Während der Corona-Schließzeit war die Gemeindebücherei nicht untätig und hat neue Medien bestellt, teilt die Einrichtung mit. Die Tonies sind eingetroffen und können nun ausgeliehen werden Die lustigen Figuren stellt man auf eine Tonie-Box und sie erzählen dann Geschichten, beispielsweise von der kleinen Hexe, dem Räuber Hotzenplotz oder von Dr. Brumm. Drei Tonies dürfen pro Ausweis entliehen werden, die Leihfrist beträgt 14 Tage. Verlängerungen sind nicht möglich. Für alle, die keine Tonie-Box daheim haben, stellt die Bücherei zwei Exemplare zum Verleih bereit.

Bemüht um eine Lösung

Die Veranstaltungen im Frühjahr mussten allesamt ausfallen. Derzeit bemühen sich die Verantwortlichen um Ersatztermine im kommenden Jahr. Ein Termin steht bereits fest: die „Begabten Hausfrauen“ werden den Auftakt machen, und zwar am Freitag, 29. Januar 2021. Das Sommerferienprogramm der Gemeinde entfällt in diesem Jahr. Dagegen bemüht man sich um eine Lösung, wie die Aktion „Heiß auf lesen“ in diesem Sommer dennoch gelingen kann und man arbeitet an einem möglichst kontaktarmen Konzept, bei dem die Kinder dennoch lesen und eine Belohnung erhalten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020