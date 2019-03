Topaloglu und Hohl auf der Liste

© spd

Plankstadt.Die Alternative Liste möchte für die Kommunalwahl am 26. Mai einen Wahlvorschlag stellen. So sollen die Wähler dafür sorgen können, dass die Alternative Liste weiterhin im örtlichen Gemeinderat vertreten ist, so dass die unbequeme, kritische Stimme der ALP weiterhin zu vernehmen ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

In einer Versammlung wurden die formalen Voraussetzungen dafür geschaffen. Das sei leicht gefallen, weil unter den Anwesenden sachlich und inhaltlich Einverständnis geherrscht habe. Es sind zwei Kandidaten, die bei der Kommunalwahl auf der Liste stehen.

Der eine Kandidat ist der seit 30 Jahren dem Gemeinderat angehörende Ulf-Udo Hohl. Die ALP wolle sich auch weiterhin klar für soziale und ökologische Belange der Einwohner einsetzen. Die Gemeindeverwaltung bedürfe steter demokratischer Kontrolle. Die ALP trete für die Interessen der Arbeitnehmer ein. Sie fordere kostenfreien Kita-Zugang. Sie wolle Natur und Umwelt vor Flächenfraß, Beton und Asphalt schützen und bewahren. Prägende Gebäude seien vor der Abrisswut zu retten, teilt die ALP weiter mit. Sie sieht den Abriss des „Adler“ als großen Fehler. Ebenso wendet sie sich gegen die Abrisspläne zum Rathaus-Gebäude. Gemeinderat Hohl liege ferner daran, den heimischen Dialekt im Schulunterricht zu berücksichtigen, so die Mitteilung.

Die künftigen Zielsetzungen der ALP und ihre weitere politische Arbeit sollen künftig wieder genauer bestimmt werden. Die Bürger und insbesondere junge Leute politisch zu interessieren und einzubinden, stelle das besondere Interesse Hüseyin Topaloglus dar, heißt es in der Meldung weiter.

Der zweite Kandidat der Liste wohnt in der einstigen Eisenbahner-Siedlung und ist eingehend politisch informiert. Allerdings setzte er sich bisher eher im Privaten dafür ein, ist aber auch vielfältig sozial vernetzt. Topaloglu arbeitet beim Rhein-Neckar-Kreis und ist hier auch als Betriebsrat tätig. zg

