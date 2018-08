Trachten und Leiterwagen

Plankstadt.Das Heimatmuseum in der Schwetzinger Straße 17 hat – wie immer am letzten Sonntag im Monat – am Sonntag, 26. August, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das alte Bauernhaus sowie die Dauerausstellung in der Scheune können besichtigt werden.

Die neue Ausstellung zum Thema Flüchtlinge und Vertriebene zeigt unter anderem Trachten, Stickereien, Werkzeug, Geschirrteile sowie einen Leiterwagen. Dies sind alles Gegenstände, welche die Vertriebenen mitnahmen. Mehrere Familien berichten über ihre Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch ein Flüchtling aus der heutigen Zeit erzählt seine Geschichte. Eine Weltkarte zeigt die aktuellen Fluchtrouten der in Plankstadt lebenden Flüchtlinge. Was nehme ich mit? Werden wir eine neue Heimat finden? Diese Fragen behandeln auch die Berichte im Museum.

Sonderführungen für Klassen, Kindergärten oder Vereine sind möglich. Diese sollten aus organisatorischen Gründen mit Heidrun Engelhardt-Geiß 06202/15352 oder Bruno Rafflewski 06202/22240 abgesprochen werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.08.2018