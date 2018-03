Anzeige

Plankstadt.„Es geht leider immer noch um eine ganze Menge Papier und nicht um konkrete Baumaßnahmen“, mit diesen Worten leitete Bürgermeister Nils Drescher den Tagesordnungspunkt „Sanierung der Sportstätten“ in der Gemeinderatssitzung ein. Denn auch zu diesem Vorhaben erteilte das Gremium den Auftrag für Planungsleistungen. „Wir setzen auf erfahrene Büros“, erklärte Drescher. Immerhin beläuft sich das Bauvolumen auf 1,7 Millionen Euro. Die Planungsleistungen sollen rund 190 000 Euro an Honorar kosten.

Nils Drescher erläuterte auch den Zeitplan: In einem ersten Schritt soll nämlich zunächst das Kunstrasenspielfeld saniert werden. Dabei muss es jedoch auch ein wenig in Richtung Süden verlegt werden, da sich ein Kanalschacht momentan im Elfmeterraum befindet. So entsteht allerdings im Norden eine freie Fläche, auf der der Verein eventuell ein neues Funktionsgebäude errichten könnte. In einem zweiten Schritt wird am Kunstrasenfeld auch die Beleuchtung erneuert. Dabei müssen auch die Masten verschoben werden. Außerdem kommen moderne und sparsame LEDs zum Einsatz.

Erst danach soll die Sanierung der Leichtathletik-Laufbahn in Angriff genommen werden. „Grund dafür ist, dass der Rasenplatz in der Mitte währenddessen nicht bespielbar ist und deswegen auf den Kunstrasenplatz ausgewichen werden muss“, erklärte Bauamtsleiter Andreas Ernst. Auch diese Anlage soll eine neue Beleuchtung erhalten.