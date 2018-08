Anzeige

Plankstadt.Bürger, die einen Rollator nutzen, können am Mittwoch, 5. September, von 10.30 bis 13.30 Uhr an einer kostenlosen Trainingseinheit teilnehmen. In dem Workshop erhalten Rollator-Nutzer sowohl theoretische und praktische Unterweisungen als auch Tipps, die ihnen eine optimale und sichere Benutzung eines Rollators ermöglichen. Bei der Beratung wird auch die Griffhöhe des Rollators individuell auf die einzelne Person eingestellt.

Anschließend wird das Gelernte in die Praxis umgesetzt und das Laufen, Überwinden von Hindernissen, Fahrstuhlfahren und auch das Einsteigen in öffentliche Verkehrsmittel geübt. Hierfür steht für ein festgelegtes Zeitfenster der Bürgerbus mit Fahrer zur Verfügung.

Anmeldung bei Martina Mehrer

Die Leitung der Veranstaltung hat die in Plankstadt ansässige Ergotherapeutin Stefanie Vobis, die von ihren Schülern unterstützt wird, die zurzeit eine Ausbildung zum Ergotherapeuten an einer Schule für Ergotherapie in Heidelberg absolvieren. Zwischendurch werden die Gäste mit Brezeln und Getränken gestärkt. Ansprechpartnerin der Gemeinde ist Martina Mehrer, E-Mail an: martina.mehrer@plankstadt.de, Telefon 06202/20 06 31.