Trickdiebe bestehlen 89-Jährigen

Plankstadt.Ein 89-jähriger Mann ist am Donnerstagmittag, gegen 14.20 Uhr, in seiner Wohnung im Brühler Weg von Trickdieben bestohlen worden. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt vor seinem Wohnhaus, als er von einem vermeintlichen Mitarbeiter des Bauamtes angesprochen wurde. Dieser erklärte dem 89-Jährigen, dass es zu einem Wasserrohrbruch kam und er jetzt die Wohnung des Mannes überprüfen müsse, ob aus den Wasserhähnen blaue Flüssigkeit herauskäme.

Der Senior ging daraufhin mit dem Unbekannten in sein Badezimmer, um das Wasser zu überprüfen, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Nach einiger Zeit klopfte plötzlich eine zweite unbekannte Person an der Badezimmertür und verließ daraufhin die Wohnung. Der vermeintliche Mitarbeiter des Bauamtes teilte dem Rentner mit, dass dies sein Chef gewesen sei, mit welchem er nun den Keller überprüfen müsse.

10 000 Euro Schaden

Als der Unbekannte daraufhin ebenfalls aus der Wohnung ging, stellte der Geschädigte fest, dass sämtliche Schränke durchwühlt worden waren. Zudem fehlten mehrere Schmuckstücke sowie Silber- und Goldmünzen im Gesamtwert von mindestens 10 000 Euro. Der Geschädigte konnte einen der beiden Täter wie folgt beschreiben: Er war männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hatte eine normale Statur und sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden von der Polizei gebeten, sich beim Revier Schwetzingen unter Telefon 06202/28 80 zu melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.08.2019