Plankstadt.Was leuchtet denn da so pink in all dem Grün? Diese tolle Blüte hat uns unsere Leserin Angelika Eulner geschickt. „Riesenhibiskus“ betitelt sie ihr Foto. Hibiskus ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Malvengewächse. Auf Deutsch nennt man ihn auch „Eibisch“. Eigentlich ist er in den tropischen und subtropischen Regionen der Erde beheimatet. Da er auch in der Kurpfalz gedeiht, kann man sich doch hier auch wie im Urlaub fühlen. / grö

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.08.2020