Tunnel voller Trümmerteile

Plankstadt.Ein Mülltransporter ist mit geöffneter Heckklappe in den Tunnel auf der B 535 auf Höhe der Städte Plankstadt und Schwetzingen gefahren. Dabei stieß die Klappe am Mittwoch, um 9.45 Uhr an die Deckenbebauung, die beschädigt wurde – der Fahrer des Transporters merkte das anfangs nicht. Wie die Polizei mitteilte, fielen so einige Trümmerteile auf die Fahrbahn.

Das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises teilte mit, dass der Mülltransporter Teile der Beleuchtung und der Kabeltrasse am Tunneleingang und im Tunnel selbst auf einer Länge von knapp 100 Metern beschädigt hatte. Ein dahinter fahrender Zeuge stoppte daraufhin umgehend seine Fahrt und versperrte mit seinem Lkw den Tunnel, um andere Verkehrsteilnehmer auf die Situation aufmerksam zu machen, berichtet die Polizei weiter. Der Tunnel musste wegen der Trümmerteile in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt werden. Der sich stauende Verkehr wurde von den Beamten umgeleitet.

Die Unfallaufnahme sowie die Reinigungsarbeiten dauerten einige Zeit an. Wie lange die Durchfahrt gesperrt bleibt, war bis Redaktionsschluss unklar, ebenso die Summe des Schadens. Der unfallverursachende Fahrer blieb unverletzt. Weshalb die Heckklappe sich unmittelbar vor der Einfahrt in den Tunnel öffnete, ermitteln nun die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg. pol/zg

