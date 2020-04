Übungen per Videoschalte

Plankstadt.Als befristete Übergangslösung wird der Rehasport beim Gesundheitssportverein als Tele- beziehungsweise Online-Angebot fortgeführt werden. Der Gesundheitssportverein (GSV) wird mit Übungsleiterin Namie Lorentz zwei Kurse im Bereich Orthopädie-Rehasport in der Woche anbieten.

Die Teilnehmer können über Computer, Tablet oder Smartphone zugeschaltet werden und zu Hause (im Wohnzimmer oder im Garten) die Übungen durchführen. Die Übungsleiterin wird die Übungen erläutern und vormachen. Über die Videokonferenz kann die Übungsleiterin den Kontakt zu den Teilnehmern halten und gegebenenfalls korrigierend eingreifen.

Schnupperstunden nutzen

Zur Vorbereitung und zum Richten der Technik bietet der GSV zwei Schnupperstunden an: Gestartet wird am Samstag, 18. April, um 10 Uhr mit dem Rehasport Orthopädie. Am Montag, 20. April, findet Rehasport auf dem Stuhl (Stuhl-Yoga) um 16 Uhr statt. Über den folgenden Link können sich die Teilnehmer zur offenen Schnupperstunde anmelden: https://meet.jit.si/GSV.Rehasport. Am besten funktioniert die Videokonferenz mit folgenden Browsern: Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge oder Opera. Diejenigen, die ein Tablet oder Smartphone nutzen möchten, geben ebenfalls den Link ein und können dann direkt eine App herunterladen. Nach dem Öffnen der App muss erneut der Zugangscode GSV.Rehasport eingegeben werden. Das Schnupper-Sportangebot richtet sich nicht nur an die Rehasportler des GSVs, sondern an alle, die sich auch in Corona-Zeiten fit halten wollen.

Wer in den folgenden Wochen am Rehasport teilnehmen möchte, melde sich bitte bei Namie Lorentz oder Sigrid Schüller über die Email-Adresse sigrid.schueller@gsv-plankstadt.de. Die Teilnehmer erhalten dann weitere Erläuterungen und den speziellen Zugangscode für die folgenden Übungsstunden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.04.2020