Unabhängige Fortbildung von Arzt zu Arzt

Plankstadt.Unter dem Motto „Von Arzt zu Arzt und unabhängig von der Pharmaindustrie“ fand in den Räumen und unter ärztlicher Leitung von Hüseyin Köksal (Facharzt für Allgemeinmedizin, niedergelassen in Plankstadt) eine von der Landesärztekammer zertifizierte, multidisziplinäre Fortbildungsveranstaltung statt.

Köksal berichtete dabei über das Risiko vom weißen Hautkrebs bei der Einnahme von HCT (Hydrochlorothiazid), nachdem kürzlich dänische Wissenschaftler durch eine Krebsregisteranalyse einen Zusammenhang hergestellt hatten. Köksal stellte seinen Algorithmus in der Entscheidungsfindung und Handlung für die weitere Betreuung seiner Patienten vor.

Aktuelle Aspekte

PD Dr. Christiane Viedt-Suelmann (Fachärztin für Kardiologie, niedergelassen in Schwetzingen) trug aktuelle Aspekte der Antikoagulation vor und wies auf perioperative Handlungsempfehlungen hin. Dr. Seyed Esmail Kia (Facharzt für Urologie, niedergelassen in Mannheim) stellte den Sinn und Unsinn des PSA-Wertes in der Vorsorge des Prostatakarzinoms dar. Das Thema wurde in Anwesenheit auch weiterer Urologen – wie Dr. Horst Hermann aus Schwetzingen und Dr. Gökhan Ergin aus Ludwigshafen) – und vor allem dem Chefarzt der Gastroenterologie der GRN Klinik Schwetzingen, Professor Dr. Daniel Rost, vielfältig besprochen und bot Ansatz für die Diskussion auch über Vorsorgeleistungen in anderen Fachbereichen.

Hochkarätige Teilnehmer

„Ich bedanke mich herzlich bei den Referenten für ihre wertvollen Präsentationen. Besonders gefreut habe ich mich über die hochkarätige Teilnahme von Ärzten aus den verschiedensten Fachrichtungen aus unserer Region“, so Hüseyin Köksal. Evidenzbasierende Medizin unabhängig, wirtschaftlich, individuell und vor allem im Einklang mit dem Gewissen zu verbinden, dieser Herausforderung stünden alle Ärzte verschiedener Fachrichtungen tagtäglich in der Realität gegenüber, erklärte er.

Das Ziel der Veranstaltung war es, hier die interdisziplinäre Assoziation zu stärken und dabei unabhängig von der Pharmaindustrie zu bleiben. „Diesen Anspruch habe ich in meiner Praxis und teile ihn gerne mit meinen Kollegen. Das sind wir nicht nur den Patienten, sondern auch uns schuldig. Ich freue mich über den erfolgreichen Abschluss dieser erstmaligen und begeisternden Fortbildung, die Lust auf mehr machte“, so Köksal abschließend. zg

