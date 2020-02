Unbekannter zerkratzt Autos

Plankstadt.In der Nacht von Samstag, 8. Februar, auf Sonntag, 9. Februar, hat ein bislang unbekannter Täter mindestens elf Autos in Plankstadt beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Fahrzeuge allesamt in der Straße Rosental geparkt.

Der Lack der Autos wurde mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt, so dass ein Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand, so die Ermittler. Ähnliche Vorfälle hat es in den vergangenen Wochen immer wieder in der Region gegeben, unter anderem im Süden von Heidelberg. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar.

Das Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, bittet Zeugen, die in Plankstadt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden. beju/pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 10.02.2020