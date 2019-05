„Unmögliches machen wir hier möglich“

Plankstadt.Uwe Heiß knüpft nahtlos daran an, wo sein Vorgänger Theodor Haaf aufgehört hat. Auch der neue Bauhofleiter kommt zu unserem Termin ein wenig zu spät. Eine andere Aufgabe hat ihn etwas länger als erwartet aufgehalten. So ist das eben beim Bauhof: Bei den vielfältigen Aufgaben muss man flexibel sein. Gerade stehen noch Asphaltarbeiten an und vor allem Grünschnittarbeiten – der Frühling lässt

...