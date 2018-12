Hallo Kinder! Viele von euch haben sicher noch Großeltern. Manchen von ihnen geht es wohl noch gut, andere sind vielleicht krank. Eine Krankheit, die man in hohem Alter bekommen kann, ist Demenz. Dabei funktionieren das Gedächtnis, das Denken generell, das Sprechen oder das Bewegen nicht mehr richtig. Eine Demenz kann unterschiedlich schwer ausfallen. Je nachdem, wie schwer die Demenz ist, kann es sinnvoll sein, den Betroffenen in ein Pflegeheim umzusiedeln. Aber es gibt auch die Idee einer Wohngemeinschaft, bei der mehrere an Demenz erkrankte Menschen zusammen unter einem Dach wohnen und dort von Experten betreut werden. Dort können sie noch miteinander kochen und so normal wie möglich zusammenleben. Vor allem können sie noch viele Dinge mitbestimmen. Was es zu essen geben soll zum Beispiel oder ob sie Besuch bekommen möchten. Das hört sich doch gut an!

