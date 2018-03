Anzeige

Startschuss fällt um 14 Uhr

Um 14 Uhr formiert sich der Zug, für den die IG Vereine wieder alle Schulen, Kindergärten und Krippen, dazu einige Vereine, gewinnen konnte und insgesamt drei Musikevents eingeplant hat, im Bereich der Sparkasse in der Wilhelmstraße. „Die Musikvereine aus Oftersheim und Plankstadt und die Guggemusik ,Knöllsche’ der Karnevalsgesellschaft Polizei aus Heidelberg sorgen für den guten und lauten Ton“, verspricht Böhm im Gespräch mit unserer Zeitung.

Alle Gruppen werden passend zum Frühlingsthema und zum ersehnten Sommer herausgeputzt sein und hoffen auf viel Volk und mit Fahnen, Luftballons oder Girlanden geschmückte Häuser am Zugweg. Viele Zuschauer am Wegesrand sorgen für den passenden Rahmen und honorieren das Engagement der Zugteilnehmer. Dazu hat Böhm eine Bitte: „Die Eltern sollten nicht im Zug mitlaufen, sondern ihren Kindern vom Straßenrand zujubeln“, im Zug wären die Kinder bestens betreut.

„Die Traktorenfreunde haben zugesagt“, begeistert sich Böhm für die Schnauferl, aber auch über den Kleintierzuchtverein mit seinem Wagen voller lebendiger Hasen und Hühner, „ein Hingucker nicht nur für die Kinder“. Eine Abordnung des Obst- und Gartenbauvereins kommt wohl wieder mit der mobilen Gartenhütte und allerlei Gartengerätschaften zum Umzug. Der Gesundheitssportverein macht das farbenfrohe Bild mit Tüchern oder dem großen Fallschirmtuch rund.

Allen voran fährt der Bürgerbus, dessen Verein den Sommertagszug nutzt, sich noch bekannter zu machen. Der singende und tönende Zug schlängelt sich geschützt durch Freiwillige Feuerwehr und Rotes Kreuz durch die Wilhelmstraße, Moltkestraße bis zum Waldpfad.

Brezeln für die Kinder

Am Messplatz mit dem Frühlingsfest-Angebot der Gemeinde vorbei bahnt er sich den Weg zur Gänsweid. Auf der großen Wiese an der Grillhütte sammeln sich alle Teilnehmer im großen Rund, in dessen Zentrum der Winter gleich darauf lodernd verbrennen wird.

„Wir stimmen dort auch ein gemeinsames ‚Winter ade‘ an“, freut sich Böhm auf viele Sänger, die stimmstark dem Winter den Garaus machen helfen. Das offizielle Winteraustreiben ist damit fast beendet: für die Kinder gibt es nach Gruppen bereits vorbereitete süße Sommertagsbrezeln.

„Alle Kinder, die nicht in Umzugsgruppen teilnehmen, bekommen ebenfalls diesen süßen Gruß, wenn sie zu Norbert Vörg an die Grillhütte kommen“, lädt Böhm ein. Auf dem Festplatz ist dann Zeit den Umzug ausklingen zu lassen. Ein Karussell, Autoscooter, Süßwarenstand und mehr laden dort von Samstag, 17. März, bis Dienstag, 20. März, zum Verweilen ein. zesa

