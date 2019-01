Verdächtige weiter in Haft

Plankstadt.Die Sache mit der Verhaftung einer 39-jährigen Plankstadterin und von insgesamt drei vermeintlichen Komplizen bleibt mysteriös. Die drei bereits am 20. Dezember verhafteten Verdächtigen und ein vierter, am Flughafen Frankfurt bei der Einreise festgenommener Mann, sind auch weiterhin in Untersuchungshaft in verschiedenen Gefängnissen in Baden-Württemberg. Was ihnen jedoch genau vorgeworfen

...