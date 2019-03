Vereine lassen sich wieder viel einfallen

plankstadt.Die Winterpause in der Gemeinde ist allmählich vorbei, die Vereine bieten wieder Veranstaltungen an. Wenn es dann hoffentlich nach dem frühlingshaften Intermezzo und dem eher kalten Märzbeginn so langsam wärmer wird und der Frühling die Menschen bleibend grüßt, ist es Zeit für das Frühlingsfest auf dem Festplatz, zu dem auch der Sommertagszug gehört.

Das Fest findet von Samstag bis

...