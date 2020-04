Plankstadt.Mit einer Notbesetzung des Rathauses übers Wochenende will Bürgermeister Nils Drescher auf die neue Verordnung zu den Corona-Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg reagieren, die erst für Freitagabend oder sogar Samstag angekündigt war. Um dringende Notfälle, die die Kindernotbetreuung betreffen, unbürokratisch regeln zu können, sei Martina Mehrer für Fragen vor Ort.

Ansonsten warte man auf die endgültigen Verordnungen und was diese in Bezug auf die Geschäftsöffnungen ergeben. „Wir haben aber derzeit sowieso eher wenige Geschäfte, die geschlossen sind. Diese können wir recht schnell informieren“, erklärte Nils Drescher auf Anfrage.

Was das Verbot von Großveranstaltungen bis 31. August angeht, sei klar, dass es dieses Jahr wohl keine Ortsfeste geben werde. Das Ortsmittefest fällt in jedem Fall in den Zeitraum. Beim Straßenfest müsse man schauen, ob es realistisch sei, immerhin sei es nur einen Monat nach dem Ortsmittefest geplant. Der Bürgermeister bekräftigte aber, dass die Gemeinde Vereine unterstützen werde, die auf die Einnahmen bei den Festen angewiesen sind. grö

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.04.2020