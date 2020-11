Verkauf für guten Zweck

Plankstadt.Unter Corona-Bedingungen wird es keinen Weihnachtsmarkt geben. Dennoch möchte die Verwaltung den Vereinen und Institutionen im Ort ermöglichen, etwas für die Vereinskasse zu tun, so eine Pressemitteilung der Verwaltung. Deshalb stehen zwei Weihnachtsmarkthütten für den Verkauf bereit.

Die geltenden Vorschriften sehen vor, dass in den Hütten nichts hergestellt werden darf. Es dürfen ebenfalls weder Essen noch Getränke angeboten werden und die Produkte, die an Marktständen verkauft werden, sind vom Angebot ausgeschlossen. Möglich sind Artikel wie Selbstgebackenes in Portionstüten, kreative Handarbeiten, Gestecke für den Advent, Schmuck für den Weihnachtsbaum, Marmelade, Dekoratives, Liköre, Essige und mehr.

An den Donnerstagen 26. November, 10. Dezember sowie 17. Dezember verkaufen Sabine Zeuner, Anneliese Strottner und Ewelina Bejcar von 14 bis 18 Uhr Jubiläumsartikel und die Jubiläumsschokolade. Am Donnerstag, 3. Dezember, bieten die Hausfrauen Weihnachtsgebäck an. Der gemeinnützige Verein Pro Down ist am Donnerstag, 10. Dezember, vor Ort. Mit dem Verkauf von Weihnachtsplätzchen wird das Wohnprojekt in der Schützenstraße 6 in Schwetzingen unterstützt, in das nach Fertigstellung acht junge Erwachsene mit Behinderungen einziehen werden. Tatkräftige Hilfe erfährt Pro Down vom Leo-Club Schwetzingen. zg

