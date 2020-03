Verrohung der Sprache als Ursache

Plankstadt.In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Plankstadter SPD-Vorstand ausführlich mit den zunehmenden Gewalttaten von Rechtsextremisten, heißt es in einer Pressemitteilung. Vorsitzender Professor Dr. Jürgen Kegler gedachte der ermordeten Mitbürger in Hanau und verlieh dem Mitgefühl mit den Angehörigen der Opfer Ausdruck.

Er berichtete von der kürzlich in Schwetzingen abgehaltenen Mahnwache (wir berichteten), die von den Jusos mitorganisiert worden sei, und an der auch Vorstandsmitglieder des Plankstadter Ortsvereins teilgenommen hatten. Bei dieser Veranstaltung seien die Namen der Ermordeten in Hanau genannt und aus ihrem Leben berichtet worden. Darüber hinaus sei eine Liste mit den Namen der Opfer verteilt worden, die seit 1990 von Rechtsextremisten getötet wurden, 209 an der Zahl, führte Kegler aus. Die bedenklich hohe Zahl zeige in aller Deutlichkeit, wie gefährlich und weit verbreitet der Rechtsextremismus in diesem Land sei.

Die Vorstandsmitglieder waren übereinstimmend der Auffassung, dass die Ursache für die zunehmende Gewaltbereitschaft gegen Menschen in der Verrohung der Sprache der politisch Rechten zu suchen sei. Die Ausgrenzung von Migranten, die Hetze gegen Flüchtlinge, die Verbreitung der Angst vor dem Islam, dies alles werde von rechtsextremistischen Tätern aufgegriffen und als Rechtfertigung für ihre mörderischen Handlungen benutzt.

„Tolerantes Plankstadt“

Der SPD-Ortsvereinsvorstand forderte, dass die staatlichen Organe, wie die Polizei und die Gerichte, sowie die Vertreter der demokratischen Parteien viel stärker die Gefahr des Rechtsextremismus ernst nehmen und ihm mit allen gebotenen Mitteln entgegentreten sollten. Ein guter Anfang sei mit der Mahnwache in Schwetzingen gemacht worden.

Jürgen Kegler erinnerte abschließend zu diesem Thema daran, dass sich die SPD Plankstadt schon im Kommunalwahlkampf unter der Überschrift „Tolerantes Plankstadt“ für ein friedliches Miteinander von Einwohnern unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Religion ausgesprochen hatte. sr/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020