Kassierer Eric Wagner berichtete von einer guten Kassenlage. Er wurde mit dem gesamten Vorstand entlastet. Kreisrat Janfried Patzschke berichtete, dass man bei der Kreisumlage eine Verringerung um 0,25 Prozentpunkte auf 28,75 Prozent erreicht habe. Aufgrund der guten Steuereinnahmen konnte der mit 32 Prozent angedachte Anstieg der Kreisumlage vermieden werden. Erfreulich für Plankstadt sei, dass der Bürgerbus vom Kreis wie jede andere öffentliche Buslinie bezuschusst werde. Bezüglich der Abfallbeseitigung führte Patzschke aus, dass die Gebühren einige Jahre stabil gehalten werden konnten. Derzeit sei eine Biovergasungsanlage mit einem Aufwand von rund 40 Millionen Euro im Bau.

Den Bericht aus dem Gemeinderat gab der Fraktionsvorsitzende Ulrich Mende ab. Der Haushaltsplan 2018 habe ein Volumen von 36,8 Millionen Euro. Auf den Verwaltungshaushalt würden 25,4 Millionen Euro entfallen und auf den Investitionsetat 11,4 Millionen Euro. In der Finanzplanung bis 2021 seien zur Finanzierung der Investitionen 20,3 Millionen Euro an Grundstückserlösen eingestellt. Der hohe Investitionsbedarf dürfe jedoch nicht dazu führen, dass der Verkauf von gemeindeeigenen Baugrundstücken zu Höchstpreisen erfolgt. Ziel der SPD sei vielmehr die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Kritik wurde aus der Versammlung laut, dass die Verwaltung am Abriss und Neubau des Rathauses in der Wilhelmstraße festhalte, obwohl im Erdgeschoss des erworbenen Sparkassengebäudes zusätzlich Raum für Büroräume zur Verfügung stehe, heißt es in der Mitteilung abschließend. sr

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.03.2018