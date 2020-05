Verschiebungen und Kürzungen

Herr Lüttinger, der Weggang von Pater Thomas macht eine Neuordnung der Gottesdienste nötig. Was passiert da genau?

Uwe Lüttinger: Mit dem Weggang von Pater Thomas sind nur noch zwei amtierende Priester da. Zwei Pensionäre unterstützen diese als Vertreter. Das führt zwangsweise zu Veränderungen und Kürzungen bei der Frequenz und den Zeiten der Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit. Die neue Ordnung wurde von einer Arbeitsgruppe ausgiebig beraten und letztendlich vom Pfarrgemeinderat beschlossen. Die wichtigste Änderung ist, dass es an Werktagen nur noch einen Gottesdienst in jeder der fünf Kirchen der Seelsorgeeinheit gibt. Am Sonntag bleibt die Anzahl gleich. Nur in Oftersheim und Plankstadt verschiebt sich der Beginn der Messe: Sie findet dann um 10.30 statt um 10 Uhr statt.

Was sind die konkreten weiteren Änderungen durch die neue Gottesdienstordnung?

Lüttinger: An Werktagen werden die Gottesdienste jetzt anders verteilt. Die Messe im Krankenhaus in Schwetzingen und im Caritas-Altenzentrum Plankstadt wird auf einen anderen Tag verschoben. An Weihnachten, Ostern und den anderen Feiertagen gibt es Veränderungen und Kürzungen. Aber die neue Ordnung greift ja für das ganze Jahr und ist daher sehr detailliert. Sie liegt in den Kirchen der Seelsorgeeinheit aus und kann eingesehen werden.

Wie lange wird die neue Ordnung gelten?

Lüttinger: So lange bis eine Überarbeitung notwendig ist. Die Ordnung ist nicht in Stein gemeißelt und wir können nachjustieren – allerdings müssen dazu die Gottesdienste erst einmal im Normalbetrieb laufen, damit ersichtlich wird, wo noch Änderungen nötig sind. Das ist durch die Lage rund um das Coronavirus derzeit noch nicht möglich. Wegen der vielen Auflagen können wir momentan Messen an Werktagen einfach nicht leisten. grö

Für die Messe in St. Nikolaus am Samstag, 16. Mai, um 18.30 Uhr muss man sich heute, Donnerstag, zwischen 16 und 18 Uhr anmelden unter 06202/92628-0 oder -15.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.05.2020