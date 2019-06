Verstärkung kommt von Luca Vierling

Plankstadt.Tischtennisabteilungsleiter der TSG Eintracht, Markus Kolb, begrüßte 31 Teilnehmer, darunter Vorstandsvertreter Herbert Möleken, zur Jahreshauptversammlung. Der mit Spannung erwartete Tagesordnungspunkt „Spielerwechsel“ brachte spektakuläre Neuigkeiten. Die „Erste“ wird zur neuen Saison mit Luca Vierling (vom ASV Eppelheim) und Arnd von Conrady (von der TTG EK Oftersheim) hochkarätig verstärkt. Vom SSV Ulm kehrt Thomas Schuhmacher zurück und verstärkt die Herren 3. Dominik Jost, Andreas Jaun und Lars Galinski reihen sich in den unteren Mannschaften ein. Christian Henschel schlägt künftig für den TTC P Hamburg auf und Thomas Schneider legt eine Wettkampfpause ein.

Vorstandsvertreter Möleken verdeutlichte die Vereinsprobleme im Hinblick auf die noch offene Nachfolge des ersten Vorsitzenden, der bekanntlich nicht mehr kandidiert. Zudem stehe bei der Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins am Mittwoch, 26. Juni, die Vorstellung von Satzungsänderungen an. Für die Tischtennisabteilung fand er lobende Worte, vor allem für die Bereitschaft bei anstehenden Arbeitseinsätzen.

Wichtiger Klassenerhalt

Im Rückblick auf die vergangene Saison beleuchtete Markus Kolb auf sportlicher Ebene vor allem den wichtigen Klassenerhalt der Herren 1 und lobte die Bereitschaft der nachfolgenden Teams bei der häufig notwendigen Ersatzgestellung. Besonders hob er aber auch die lebensrettenden Erste-Hilfe-Maßnahmen von Dietmar Pfründer bei einem akuten Notfall im Training hervor.

Sportwart Peter Puff beschrieb das überwiegend positive Abschneiden der sechs Herrenmannschaften, wo außer dem Klassenerhalt der „Ersten“ auch die beiden „Vize-Titel“ der Herren 4 und 6 geehrt wurden und die Plätze vier und fünf der Herren 2 und 5 angenehm überraschten. Unglücklich lediglich der Abstieg der Herren 3, der vor allem der ständigen Ersatzgestellung geschuldet sei. Einzelerfolge gab es durch Markus Kolb mit Rang fünf auf der Herren-Bezirksrangliste sowie Willi Geberzahn bei der Verbandsrangliste Senioren 75 als Zweiter und Dritter im Einzel und Doppel bei den Badischen Meisterschaften.

Jugendwart Pascal Dilger war mit dem dritten Platz der Jugend in der Kreisklasse ebenso zufrieden wie mit dem guten Funktionieren der Fahrdienste zu den Auswärtsspielen. Wie Trainer Mückstein wünschte er sich eine stärkere Einbindung der Aktiven ins Jugendtraining, zumal wieder ein Schülerteam gemeldet wird.

Für den verhinderten Kassenwart Michael Weick verlas Herwig Beschorner einen positiven Kassenbericht, wobei das Plus wie in den Vorjahren für die Finanzierung unmittelbar anstehender Veranstaltungen und Sportgerätebeschaffung aber auch benötigt wird. Kassenprüfer Andreas Köster bescheinigte sowohl dem Kassenwart als auch der Abteilungsleitung eine einwandfreie Führung. Die Entlastung wurde erteilt. Einzig zur Neuwahl stand der stellvertretende Abteilungsleiter an; der bisherige „Vize“ Markus Goller wurde einstimmig wiedergewählt. Da es Sportwartvertreter Stephan Bräuer privat wie beruflich nach Norddeutschland „verschlägt“, wird er bis zur nächsten Wahl von Lukas Heckmann vertreten.

Grillfest im Juli

Bei der Abstimmung über den neu zu verwendenden Plastikball fiel die Wahl auf den „Joola-Flash“. Webmaster Jörg Gerkewitz, der als Regionssportwart für 20 Jahre Verbandsarbeit geehrte wurde, lobte die Pressearbeit der Abteilung, die im Bezirk vorbildlich sei. Pressewart Günther Ochs erinnerte an das 20-jährige Fusionsjubiläum, als sich die damaligen Tischtennisabteilungen TSG und SC Eintracht am 11. Juni 1999 zusammenfanden. Abschließend stellte Sportwart Puff schlüssig die Aufstellung und Klasseneinteilung der künftig sieben Herrenmannschaften vor und fand allgemeine Akzeptanz. Die nächsten Termine der Abteilung sind das Grillfest am Freitag, 12. Juli, die Ortsmeisterschaften am Samstag, 7. September und ein Doppelturnier am Freitag, 20. Dezember. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.06.2019