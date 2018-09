Verteilen statt wegwerfen

Plankstadt.Der Aktivenkreis der Lokalen Agenda trifft sich zur nächsten Sitzung am Dienstag, 25. September, 19.30 Uhr im Rathaus im Sitzungssaal im ersten Obergeschoss.

Vortragsgast des Abends ist Peter Schmitt, Initiator der ehrenamtlichen Initiative „Allesretter“, die alles rettet, was für Mensch und Tier noch verwertbar ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie wendet sich vor allem gegen den Wegwerfwahn bei Lebensmitteln, die jährlich tonnenweise im Abfall landen, obwohl sie noch problemlos verwertbar sind. Im Unterschied zu den „Tafeln“ geben die „Allesretter“ alles kostenlos an jedermann ab und wollen Brauchbares verteilen, anstatt es wegzuwerfen. Peter Schmitt stellt sein Projekt vor und freut sich auf zahlreiche Interessenten. Der Eintritt ist wie üblich frei. zg

Info: www.lokaleagenda21plankstadt.wordpress.com

