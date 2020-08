Vertrautheit mit Menschen ist wichtig

Plankstadt.Diana Peterson fällt es schwer, ihre neue Heimat in Plankstadt einzugrenzen, wo die gebürtige Kanadierin seit 2015 mit ihrem Ehemann und einem der drei Kinder lebt. „Ich habe Freunde, die in Weinheim wohnen und auch in Wiesloch und in Heidelberg und überall und deshalb finde ich es schwierig zu sagen, dass Plankstadt selber meine Heimat ist, aber ich denke, ich könnte sagen, dass das Rhein-Neckar-Gebiet meine Heimat ist“, sagt die 53-Jährige.

Freunde sind ihr in dieser Lebensphase sehr wichtig, nachdem ihre Kinder bereits aus dem Haus sind. Zwei Töchter leben in Kanada. Der Sohn ist zum Studieren auch nach Kanada gezogen, wohnt nur den Sommer über bei den Eltern. Gute Freunde in der Nähe zu haben, mit denen sie regelmäßig etwas unternehmen kann, bedeutet für sie deshalb auch Heimat.

Das kennt sie schon seit ihrer Kindheit, wo sie in einer Sackgasse in der kanadischen Provinz Saskatchewan aufgewachsen ist und jeden in der Straße kannte. „Es bringt ein gutes Heimatgefühl für Kinder, dass man dieses Gefühl hat, dass du überall die Nachbarn kennst und jedem vertrauen kannst“, kann sie sich noch gut an Atmosphäre in ihrer Kindheit erinnern. Diese Vertrautheit mit vielen Menschen hat die sportliche Frau bis in ihr Erwachsenenalter mitgenommen. Sie ist dank des Berufs ihres Mannes viel gereist, hat einige Zeit in Großstädten in den USA, in Nordrhein-Westfalen und in der Schweiz gelebt, bevor es sie wieder aus beruflichen Gründen ihres Mannes nach Deutschland in das Rhein-Neckar-Gebiet verschlug.

So hat die studierte Gesundheitswissenschaftlerin, die in den USA noch als Physiotherapeutin arbeitete, nicht selbst eine große Karriere machen können. Zudem standen die Kinder in jungem Alter an erster Stelle. Den vielen Reisen ist Diana Peterson dennoch dankbar. Denn dadurch konnte sie weitere Kulturen kennenlernen. Sie hat es gerne, wenn sie mit verschiedenen Menschen zusammen sein kann. Doch wie die Kanadierin erzählt, sind es in erster Linie nicht die vielen Stationen und Umzüge in ihrem Leben gewesen, die vor allem ihr Bewusstsein für das Multikulturelle geschaffen haben.

Miteinander reden als Rezept

Aus den Gesprächen lässt sich heraushören, dass es gerade ihre Herkunft aus Kanada ist, die den entscheidenden Unterschied macht. „Kanada ist immer ein multikulturelles Land gewesen“, berichtet sie von ihren Erfahrungen aus erster Hand und hat auch ein Geheimrezept parat auf die Frage, was die Gesellschaft zusammenhält: „Man muss immer daran arbeiten, dass die verschiedenen Kulturen einander verstehen.“ Es sei nie genug und der Austausch ist wichtig. „Man muss reden, reden, reden“, sagt sie lachend.

Sie erinnert sich, wie sie als Kind Weihnachten mit einer Freundin aus der Ukraine in Kanada gefeiert hat und dabei erleben konnte, wie das Fest von orthodoxen Christen begangen wird. Heute engagiert sich die viel gereiste Frau in der Integrationsarbeit in Plankstadt, hat nun weitere Freundschaften mit Frauen etwa aus dem Irak und aus Nigeria geschlossen, denen sie mit ihrem recht guten Deutsch als Dolmetscherin aushilft, wo es nur geht, sei es bei den Hausaufgaben der Kinder oder bei einer Stromrechnung, die mal in der einen oder anderen Familie Kopfzerbrechen bereitet.

Multikulturell ist möglich

Von ihrer jesidischen Freundin aus dem Irak hat sie zum Beispiel zum ersten Mal erfahren, woran Jesiden glauben. Dass es nicht immer einfach ist, hat sie bei verschiedenen Begegnungen gemerkt, wo es Verständnisprobleme und Meinungsverschiedenheiten gibt, „aber man kann immer in einem multikulturellen Land gut wohnen und eine Heimat finden“, zieht die Kanadierin das Fazit aus ihren Erfahrungen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.08.2020