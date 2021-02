Verwaltung organisiert Tests für Personal von Kitas und Grundschulen

Plankstadt.Personal in Kinderbetreuungseinrichtungen und Grundschulen können bald in Plankstadt vor Ort auf das Coronavirus getestet werden. „Wir holen die Test-Kits in Heidelberg bis Ende dieser Woche im Gesundheitsamt ab“, sagt Hauptamtsleiter Stephan Frauenkorn, der innerhalb der Verwaltung die Koordination der Testaktion in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen übernommen hat. Hintergrund: Vom Land Baden-Württemberg werden kostenfrei Covid-19-Kits zur Testung vor Ort zur Verfügung gestellt. Das schreibt die Verwaltung in Plankstadt in einer Pressemitteilung. Die Angestellten können so zweimal wöchentlich getestet werden. Dafür seien alle Ärzte und Apotheken im Ort telefonisch angefragt worden, ob es Kapazitäten gebe, diese Untersuchungen mit fachlich versiertem Personal anbieten zu können. Auch in den Kinderbetreuungseinrichtungen selbst sei angefragt worden, ob etwa medizinisch geschultes Personal in der Gruppe der Elternschaft derzeit zur Verfügung stehe. „Wir haben eine Liste erstellt, mit Menschen, die hier unterstützen würden“, so Martina Ahnepohl, Sachbereichsleiterin Kinder und Senioren. Die Aktion beginnt mit Fachpersonal der Hausarztpraxis Dr. Schmitt: „Mit der Hausarztpraxis Dr. Schmitt in Plankstadt haben wir kompetente Fachkräfte gewinnen können, die die Testungen in den Einrichtungen für uns durchführen“, so Bürgermeister Nils Drescher. Vorgesehen sind die Untersuchungen – auf freiwilliger Basis – jeden Dienstag und Freitag in allen Einrichtungen der Kinderbetreuung und den Grundschulen. „Wir sind froh diesen Service vor Ort in den Einrichtungen anbieten zu können, die Aktion wurde unbürokratisch organisiert“, erklärte Nils Drescher.

