Plankstadt.Über einen online- Mängelmelder können die Plankstadter ab sofort die Verwaltung schnell und unkompliziert über Mängel oder Schäden an der öffentlichen Infrastruktur unterrichten, heißt es in einer Presseerklärung aus dem Rathaus. Zudem können die Meldungen in einen der fünf neuen „Lob und Tadel“- Briefkästen eingeworfen werden.

Kaputte Straßen, defekte Straßenbeleuchtung, wilder Müll oder wucherndes Unkraut – demjenigen, dem Mängel dieser Art im Ort auffallen, kann diese nun über die Plattform www.plankstadt.mängelmelder.de der Verwaltung mitteilen.

„Ich freue mich, dass der Mängelmelder jetzt startet, und hoffe auf eine rege Beteiligung der Bevölkerung“, sagt Bürgermeister Nils Drescher. Denn die Verwaltung sei bei ihrer täglichen Arbeit auf Hinweise der Einwohner angewiesen. „Nur wenn wir wissen, wo ein Schaden ist, können wir ihn beheben“, so Drescher weiter.