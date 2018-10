Verwaltung sucht helfende Hände

Plankstadt.Für viele ältere Mitbürger ab 70 Jahren gehört die Seniorenweihnachtsfeier zur vorweihnachtlichen Tradition. Ohne die zahlreichen ehrenamtlichen helfenden Hände wäre es aber nicht möglich, dieses Fest zu stemmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Daher sucht die Verwaltung auch in diesem Jahr wieder Helfer, die gerne bei der Seniorenweihnachtsfeier, die am Donnerstag, 13. Dezember, ab 14.30 Uhr in der Mehrzweckhalle stattfindet, anpacken möchten. zg

