Viel Arbeit – aber die Finanzen stimmen

Plankstadt.Immer wieder vergibt der Gemeinderat Arbeiten an Bauunternehmen und versucht den Investitionsstau aufzulösen. Vieles ist dabei schon angestoßen worden, etwa die Sportstättensanierung oder das Gebäude auf dem Adlerareal. Anderes muss erst noch sorgfältig geplant und dann angegangen werden. Was hält die Zukunft für die Gemeinde bereit, was genau steht in diesem Jahr an? Darüber haben wir mit

...