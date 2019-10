Viele Gäste tragen Tracht

Plankstadt.Das Oktoberfest der Plankstadter Liste erwies sich als voller Erfolg, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemäß dem Festmotto erschienen zahlreiche Gäste in bayrischer Tracht. Die Kommunalpolitik stand nicht im Mittelpunkt der Gespräche, sondern es waren ganz einfach die freundschaftlichen Gespräche unter Freunden und Bekannten, die für eine gute Stimmung sorgten.

Das Stimmungshighlight aber war einmal mehr Alleinunterhalter Stips Kraus-Vierling, der bis in den frühen Abend mit seinen Liedern Jung und Alt begeisterte und oft zum Mitsingen animierte – diesmal zeigten bei einigen gemeinsamen Songs Stips und Manfred Kern ihre große spontane Musikalität.

Unter den Gästen, die ab 11 Uhr in die Gänsweid zur Grillhütte strömten und sich an Weißwurst mit Brezeln und anderen Köstlichkeiten labten, waren neben dem Grünen-Landtagsabgeordneten Manfred Kern Bürgermeister Nils Drescher mit Familie und Alt-Bürgermeister Jürgen Schmitt, zahlreiche Vertreter der anderen Gemeinderatsfraktionen und der Vereine. Um die Mittagszeit begrüßte die Vorsitzende Ulrike Breitenbücher alle Gäste. Den zahlreichen Kindern der jungen Familien – auch bei ihnen sogar viele in Tracht – bot das Festgelände der Gänsweid ausreichend Platz für die Bewegung.

Rossrucker als Organisator

Vorsitzende Ulrike Breitenbücher konnte am Abend eine durchweg positive Bilanz ziehen und der Dank des Vorstands geht an alle, die sich den Tag über und im Vorfeld eingebracht hatten, den Helfern tagsüber und Spendern von Fleisch, Salaten und selbst gebackenen Kuchen, besonders aber dem Organisator Hans-Peter Rossrucker, der zusammen mit Rolf Hallwachs und Albert Stieger den ganzen Tag über am Grill seinen Mann stand oder Wolfgang und Trudy Eichhorn, die Kasse und Getränke fest im Griff hatten.

Solche Feste stehen und fallen mit den zuverlässigen Helfern, und hier kann sich die PlaLi dankbar auf eine gute Stammmannschaft verlassen, freut sich die Wählervereinigung in ihrer Pressemitteilung abschließend. uk/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.10.2019