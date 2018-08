Vielfältige Angebote

Plankstadt.Die Ladenburger Straße wird am Wochenende 15. und 16. September zum Treffpunkt für Groß und Klein. Denn dort findet dann wieder das beliebte Plankstadter Straßenfest statt. Alle Einwohner sind eingeladen, gemütlich durch die Festmeile zu schlendern, hier und da bei guten Gesprächen zu verweilen. Los geht es am Samstag um 11 Uhr, am Sonntag werden die Gäste bereits zum Frühschoppen erwartet.

Die Vereine und Gruppen bieten dort zahlreiche Leckereien an. Auch der Kinderflohmarkt und der Straßenlauf dürfen bei diesem Fest nicht fehlen. Anmeldungen für diese 17. Auflage des Laufs, der am Sportgelände der TSG Eintracht startet und endet, ist online unter www.plankstadt-straßenfestlauf.de möglich.

Zum Flohmarkt anmelden

Plankstadter Kinder und Jugendlichen vom sechsten bis zum 16. Lebensjahr haben die Möglichkeit, beim Flohmarkt mitzumachen. Für die Teilnahme wird ein Berechtigungsschein benötigt, der bereits am Montag, 10. September, und am Dienstag, 11. September, jeweils von 14 bis 16 Uhr im Rathaus ausgegeben wird.

Beim unterhaltsamen Programm des Straßenfestes kommen noch viel Musik auf den Veranstaltungsbühnen, die Begrüßung durch Bürgermeister Nils Drescher und den IG-Vereine-Vorsitzenden Dieter Böhm sowie die Preisverleihung des Lesewettbewerbs dazu. zg

