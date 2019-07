Vielleicht schönstes kleines Fischerfest der Gegend

PLANKSTADT.Werner Niedermayer und Siegfried Stephan stehen mitten in einem der wohl am idyllischsten gelegenen Vereinsgelände Plankstadts. Alles ist grün und Bäume spenden Schatten – wie gemacht zum Feiern und Relaxen. Die Zelte für das Fischerfest am Wochenende sind alle schon aufgebaut und die beiden Vorsitzenden packen tatkräftig beim Aufstellen der letzten Bänke mit an. Da viele der 99 Mitglieder mithelfen, geht der Aufbau flott von der Hand und auch seine Hoheit „in spe“, Fischerkönig Michael Schwab, ist mit Freude bei der Sache.

„Hier packen wir alle mit an,“ stellt Stephan fest und freut sich besonders, dass viele ältere Angelfreunde mitmachen, so wie Ehrenmitglied Georg Wittmann (83), der auch nach 60 Jahren beim ASV voller Tatendrang mit am Start ist. „Das wird wieder ein großartiges Fest, auch dank der wunderbaren Fischspezialitäten,“ sagt Werner Niedermayer und ergänzt: „Gebackenes Seehechtfilet, Zanderfilet und Forelle werden wieder schwer gefragt sein, Forelle gibt es auch geräuchert. Natürlich werden auch Lachsbrötchen, Pommes und alternativ Cervelatwurst angeboten, so ist für jeden was dabei.“ Wichtig ist den beiden Vorsitzenden, dass sich die Spezialitäten jedermann leisten kann und betonen, dass alles zu „gut bürgerlichen Preisen“ über die Theke gehe, die daher auch seit drei Jahren nicht geändert worden seien.

Neben Fischerkönig Michael Schwab werden auch zwei Prinzen geehrt sowie Jugendkönig Fynn Rebmann. Dieses Jahr wird es allerdings keinen Triumphzug des Fischerkönigs zum Vereinsgelände geben. „Dazu fehlt uns leider die Musik in diesem Jahr. Ohne macht das keinen Sinn.“ Die Ketscher „Hewwlguggler“ seien in einer eigenen Veranstaltung eingebunden. „Kurzfristig war leider kein Ersatz aufzutreiben.“ stellt Niedermayer fest. „Dafür geben wir dann direkt auf dem Festgelände so richtig Gas, bei einem Fest für die ganze Familie.“

Familiäre Atmosphäre

Das „Plänkschter“ Fischerfest findet schon zum achten Mal auf dem Gelände im Raingewann statt und ist auch dank der „neuen“ Location bisher jedes Mal ein voller Erfolg. „Die familiäre Atmosphäre, das schöne Gelände, das wie ein großer Garten wirkt, die leckeren Fischspezialitäten und jede Menge gut gekühlte Getränke locken immer wieder viele Menschen aus dem Ort und von außerhalb an,“ sagen die Vorsitzenden voller Vorfreude. Erwartet werden auch die befreundeten Angelsportvereine aus Oftersheim, Ketsch, Brühl und Eppelheim.

Los geht es am Samstag,13. Juli, ab 10 Uhr, die Krönung des Fischerkönigs findet um 17.30 Uhr statt. Am Sonntag, 14. Juli, gibt es einen Frühschoppen ab 10 Uhr. mon

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.07.2019