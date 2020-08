Vier neue Fahrer

Plankstadt.Trotz brütender Hitze auf dem Parkplatz vor dem Vogelpark waren einige Interessenten zur Probefahrtaktion des Bürgerbusvereins gekommen, um sich über die Tätigkeit als Fahrer zu informieren. Ausführliche Fahrten im gut klimatisierten Bus brachten dabei eine willkommene Abkühlung, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Fahrer in spe informierten sich bei den Aktiven des Vereins sehr ausführlich, auch ein Blick in die Zukunft auf die Ausstattung des neuen Busses durfte dabei nicht fehlen.

Der Verein freut sich, dass die vier Interessenten nun in nächster Zeit den Personenbeförderungsschein erwerben und das Fahrerteam verstärken wollen. Besonders gefreut hatte sich der Verein über einen jungen Mann, der bis zu seinem Studienbeginn viel Zeit hat und diese ins Bürgerbusfahren investieren wollte. Leider hat er noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet, eine unabdingbare Voraussetzung, und kann deshalb nicht zum Zug kommen.

Wer am Samstag keine Zeit hatte, aber Interesse hat, kann sich jederzeit an den Verein wenden. Kontaktdaten gibt es auf der Homepage www.buergerbus-plankstadt.de oder bei den Fahrern im Bus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.08.2020