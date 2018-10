Vier Tage lang drehen die Fahrgeschäfte ihre lebhaften Runden

Plankstadt.Für vier Tage thront ab dem morgigen Samstag die Kerweschlumpel auf ihrem Platz am Rathausportal. Während sie das Geschehen im Ort beobachtet, drehen auf dem Festplatz die Fahrgeschäfte munter ihre Runden, denn vom morgigen Samstag bis Dienstag, 23. Oktober, ist in Plankstadt Kerwe. Eröffnet wird sie morgen um 15 Uhr mit dem Fassbieranstich. „Ich freue mich, dass der Plankstadter Carneval Club (PCC) trotz Wechsel im Vorstand wieder die Kerweschlumpel stellt und somit einen schönen Brauch zur Kerwe aufrechterhält“, sagt Bürgermeister Nils Drescher, der sich auf vier schöne Kerwetage freut, in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Neben den bunten Fahrgeschäften auf dem Festplatz für die Jungen und Junggebliebenen gehört vor allem der Besuch in den Plankstadter Gaststätten zur Kerwetradition dazu. Auch in diesem Jahr bieten die Gaststätten besondere Spezialitäten an. In der „Wärtschaft“ am Rathausplatz gibt es zudem morgen ab 20.30 Uhr Livemusik mit der Band „Musik Power“. „Music Power“ – das ist „damn fine vintage music“, also „verdammt feine Vintage-Musik, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Beste aus der Rock-, Pop- und Bluesgeschichte, von gefühlvollen Balladen bis hin zu treibenden Rhythmen soll es auf die Ohren geben.

Ob Eric Clapton, CCR, Santana oder BAP – „Music Power“ entführt sein Publikum auf eine musikalische Zeitreise aus bekannten Hits, aber auch Songs, die es mehr als wert sind, wiederentdeckt zu werden, wie die Musiker finden.

Publikum mitreißen

Dabei steht der Spaß an der Musik im Vordergrund und diese Spielbegeisterung will die Band ihrem Publikum nicht nur vermitteln, sondern es einfach mitreißen. Kein Wunder, auf der Bühne stehen sechs Musiker mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung – und der puren Lust auf Liveauftritte.

Franz Kammerer (Keyboards) und Hagen Grube (Gitarre) zählen zu den Urgesteinen dieser ehemaligen Schwetzinger Kultband, die 2019 sogar ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Walter Hinzberg fesselt das Publikum mit seiner ausdrucksvollen Stimme. Berthold Zoz am Schlagzeug sowie Klaus Krawietz am Bass sorgen für die druckvollen Beats. Abgerundet wird das Ganze durch den Soundmix von Marcel Bender, der ab und an auch zur Gitarre greift.

Das Ergebnis: ein packendes, abwechslungsreiches Musik-Programm mit einem unverkennbaren Sound – und natürlich gute Laune auf und vor der Bühne. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.

Am Montag, 22. Oktober, bleibt das Rathaus ab 12 Uhr geschlossen. Mit der Verbrennung der Kerweschlumpel auf dem Bolzplatz hinter dem Festplatz am Dienstag, 23. Oktober, um 19 Uhr, enden die Regentschaft der Kerweschlumpel und das Kerwewochenende. zg

