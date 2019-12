Vierte musikalische Andacht im Advent

Plankstadt.Zur vierten musikalischen Andacht in der Adventszeit ist am Mittwoch, 18. Dezember, um 19 Uhr in die evangelische Kirche eingeladen. Katrin Borrmann lässt in ihrer Andacht einen Hirten über die Heilige Nacht zu Wort kommen.

Fast könnte man meinen Josef Gabriel Rheinberger hätte dieses Erlebnis vor Augen gehabt, als er seine Passacaglia für Orgel komponierte. Über der ewig gleichen Grundlinie des Hirtenalltags zeichnet er die Stimmungen nach, die auf den Hirten hereingebrochen sein mögen: von anfänglicher Gleichmütigkeit über ein erstes Begreifen bis hin zur großen Weihnachtsfreude ist alles in diesem Werk zu hören. So ist es immer wieder erstaunlich, wie viele Klangfarben in der Orgel der evangelischen Kirche stecken.

Die Reihe „Wisst ihr noch, wie es geschehen“ findet eine Fortsetzung in dem Bläserkonzert des Ensembles „Blech hoch 5“, das am Sonntag, 5. Januar, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche zu Gast ist. In diesem geistlichen Konzert ist – neben festlicher Musik – eine Erzählung zum Dreikönigsfest zu hören. zg/bw

