Sommerfest zum 45-Jährigen

Ein Highlight wird das Sommerfest am Mittwoch, 18. Juli, sein, wenn in der Gänsweid das 45-jährige Bestehen des Vereins gefeiert wird. Besonders freue sich Fritz außerdem auf die Kulturreise im August nach Kiel, Lübeck, Boltenhagen und Hamburg. Es sei wie „ein Sechser im Lotto“, so die Vorsitzende, dass die große Gruppe 49 Karten für ein Konzert in der Elbphilharmonie ergattern konnte, das den Höhepunkt der siebentägigen Reise bilden soll.

Auch das Plankstädter Straßenfest im September gehört zum festen Programm der Hausfrauen. Im Oktober folgt dann eine Besichtigung im Verlag und der Druckerei des Mannheimer Morgens, sowie eine Fahrt in die Pfalz zu Möbel Ehrmann in Herxheim. Den Abschluss der Vereinsaktivitäten wird ein Ausflug zum Weihnachtsmarkt nach Erbach im Odenwald sein, nachdem eine Marzipankonditorei in Weilbach besucht wurde.

Am Ende dankte Fritz den zahlreichen Helfern, ohne deren Engagement die vergangenen wie auch geplanten Aktivitäten nicht möglich wären. Die Vereinsvorsitzende schloss die Versammlung philosophisch: „Pessimisten sehen in jeder Aufgabe ein Problem, Optimisten dagegen in jedem Problem eine Aufgabe. Bemühen wir uns, auf der optimistischen Seite zu bleiben und den harmonischen Zusammenhalt im Verein zu pflegen, denn die Weisheit des Lebens besteht unter anderem im Ausschalten der unwesentlichen Dinge.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.05.2018