Voller Begeisterung kümmert er sich um die Enkel

Plankstadt.An diesem Mittwoch, 6. Mai, vollendet ein markanter „Plänkschter“ sein 70. Lebensjahr, der sich in vielen Bereichen um seine Heimatgemeinde verdient gemacht hat. Seit 2013 ist Gerhard Waldecker im Ruhestand, aber wer ihn tagein, tagaus mit dem Kinderwagen und seinen Enkeln Roman und Nila unterwegs auf den Straßen der Gemeinde sieht, merkt ihm das Ruhestandsalter keineswegs an.

Auch seine ältere Enkeltochter Olalla kann sich heute freuen, wenn der Opa für Abhol- und Fahrdienste zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten ganz selbstverständlich zur Verfügung steht. In der Betreuung seiner Enkel hat er zusammen mit seiner Frau Jutta eine neue und befriedigende Aufgabe gefunden, die beide voller Begeisterung und mit großem Engagement wahrnehmen.

Aber auch sonst ist wenig Müßiggang angesagt, denn als Kommunalpolitiker und erster Bürgermeisterstellvertreter kümmert er sich intensiv um die Belange seiner Heimatgemeinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger. Seit 1999 ist er im Gemeinderat, war bis im vergangenen Jahr Fraktionssprecher der Fraktion der Plankstadter Liste, von 2014 bis 2019 war er als Kreisrat des Rhein-Neckar-Kreises Mitglied der Fraktion der Freien Wähler im Kreistag. Nach der Kommunalwahl 2019 wurde er zum ersten Bürgermeisterstellvertreter gewählt und hat den Fraktionsvorsitz an seinen Ratskollegen Dr. Stephan Verclas abgegeben, um Ämterhäufung zu vermeiden.

Treues Mitglied

Seit 61 Jahren – seit seinem Eintritt 1959 – hält er der TSG Eintracht die Treue und war im Verein über die Jahrzehnte hinweg in vielerlei Funktionen aktiv: Von Kindheit und Jugend an zunächst als aktiver Sportler – seine Zeit als Handballer reicht noch bis in die Zeit der Großfeldspiele – danach über Jahrzehnte als Handball-Abteilungsleiter und damit Mitglied der Vorstandschaft. Es war nicht verwunderlich, dass er schließlich Vorsitzender der TSG 1890 wurde. In dieser Eigenschaft vollzog er die Fusion mit dem SC Eintracht zur heutigen TSG Eintracht und wurde erster Vorsitzender des Gesamtvereins. Somit wird sein Name immer mit der Fusion der beiden großen Plankstädter Sportvereine verbunden bleiben.

Seine Gesundheit zwang ihn zum Kürzertreten und heute kann er die Entwicklung des Vereins aus der Pensionärsperspektive als Mitglied der Top-Fit-Gruppe und als Organisator der jährlichen Ausflüge dieser Altherrengruppe beobachten. Im langen Verlauf seines sportlichen Engagements wurden ihm nahezu alle sportlichen Ehrungen und Auszeichnungen zuteil, die der Verein an verdiente Mitglieder zu vergeben hat. Das Land Baden-Württemberg verlieh ihm für sein ehrenamtliches Engagement sogar die Landesehrennadel.

Seine wichtigste Aufgabe aber war bis zum Eintritt in den Ruhestand 2013 seine Arbeit als Pädagoge und Rektor. Nach der Grundschule in Plankstadt – zwei seiner Grundschullehrer waren die verstorbenen Vorgänger im Rektorenamt, Rektor Berthold Fertig (verstorben 1997) und Rektor Hans Müller (verstorben 1982) – dem Abitur 1969 am Hebel-Gymnasium Schwetzingen und dem Wehrdienst 1969 bis 1971 studierte er von 1971 bis 1974 an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und trat 1974 seine erste Dienststelle als Lehrer in Lauffen am Neckar an. 1976 heiratete er seine Frau Jutta, geborene Kobelke, und verlegte seinen Wohnsitz wieder nach Plankstadt. Mit ihr hat er die beiden inzwischen erwachsenen Töchter Tina und Nikki sowie die Enkel Olalla, Roman und Nila.

Geschickte Personalführung

Von 1977 bis 1992 war er als Lehrer an der Schillerschule in Brühl tätig. Im Jahr 1992 wurde er Konrektor an der Kurpfalzschule in Schriesheim und übernahm 2001 als Rektor die Leitung dieser Schule. Nachdem 2006 in Plankstadt Rektor Dietrich Pomplun in den Ruhestand getreten war, wechselte er als dessen Nachfolger als Rektor an die Humboldtschule seiner Heimatgemeinde.

Während der gesamten Dienstzeit engagierte er sich in der Ausbildung der Lehramtsstudenten und der Junglehrer als Ausbildungslehrer der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und als Mentor im Vorbereitungsdienst für das Staatliche Seminar für Schulpraktische Ausbildung Mannheim. Wie das Schulamt bei seinem 40-jährigen Dienstjubiläum betonte, sei die bis zu seinem Ausscheiden sehr geringe Lehrerfluktuation im Kollegium der Humboldtschule auch ein deutlicher Beweis für die Beliebtheit des Schulleiters und dessen Geschick in der Personalführung.

Über viele Jahrzehnte blieb er auch der Bundeswehr verbunden und absolvierte nach seiner aktiven Dienstzeit (1969 bis 1971), bei der er als Leutnant d.R. abging, immer wieder zahlreiche Wehrübungen und Fortbildungen, bis er sein militärisches Engagement altersbedingt als Oberstleutnant d.R. beendete.

So bleibt ihm an seinem 70. Geburtstag zu wünschen, dass er sein Engagement im öffentlichen und privaten Bereich bei stabiler Gesundheit noch lange ausüben kann. Die außerordentliche Situation in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie lässt natürlich keine Feier im größeren Rahmen zu – aber wer ihn kennt, weiß, dass dies sicher zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. Besondere Zeiten erfordern eben auch besondere Maßnahmen.

