Von Barock bis Moderne

Plankstadt/Wiesloch.Die „Cappella vocale“, der Kammerchor des evangelischen Kirchenbezirks Südliche Kurpfalz, gibt am Sonntag, 8. März, um 18 Uhr ein Konzert in der evangelischen Kirche. Der Psalmvers „Cantate Domino – Singet dem Herrn!“ bildet das Motto des Konzertes und wird in einer anspruchsvollen Vertonung des bekannten zeitgenössischen englischen Komponisten John Rutter, dessen 75. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, zu hören sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ebenfalls von John Rutter erklingen das meditative „Open thou mine eyes“ sowie die „Toccata in seven“ für die Orgel. Weiterhin stehen Chor- und Orgelwerke vom Barock bis zum 20. Jahrhundert auf dem Programm, unter anderem von Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude, Albert Becker, Charles V. Stanford und dem Karlsruher Kirchenmusiker Hans Martin Corrinth.

Erfahrene Sänger

Die „Cappella vocale“ ist ein über 20-köpfiges Ensemble aus erfahrenen Sängern verschiedener Chöre des Kirchenbezirkes, das sich einmal monatlich zu einem Probenwochenende trifft. Es steht unter der Leitung von Bezirkskantor Detlev Helmer aus Schwetzingen und Kantor Christian Schaefer aus Wiesloch, die beide auch an der Orgel zu hören sind.

Neben der Aufführung von Motetten und anderen A-cappella-Kompositionen von der Renaissance bis zur Moderne in Konzerten und Gottesdiensten musiziert der Chor auch mit Orchesterbegleitung.

Ein weiteres Konzert findet am Samstag, 7. März, in der Stadtkirche Wiesloch, ebenfalls um 18 Uhr statt. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, um eine Spende zur Kostendeckung wird gebeten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.03.2020