Von Gelato bis zu Gesichtern

PLANKSTADT.„Die Sommerpause ist vorbei“, freute sich Claudia Verclas, dass zum ersten Treffen des Kulturforums viele Interessierte gekommen sind. Es gab auch einige Aktionen zu besprechen. Nach einem kleinen positiven Rückblick auf die Französische Woche Ende April dieses Jahres gab es den Ausblick auf eine Italienische Woche für 2019.

Inhaltlich könnte der abwechslungsreiche Kurztrip nach „Bella Italia“ ähnlich gestaltet werden, wie der zu den französischen Nachbarn. Eine gute Mischung aus Lesung, Kulinarik, Kunst, Kultur und Markt könnte vom 8. bis 14. April stattfinden. Nach dem Motto: „Ciao Italia“ dürfte dann zwischen Pasta, Pizza, Gelato und Tiramisu einiges an Events drin sein, bevor bei Espresso, Vino, Grappa und Limoncello auf dem sonntäglichen „Mercato“ (Markt) Lieder von Amore zum Dahinschmelzen einladen und eine Woche mit viel „La Dolce Vita“ sich dem Ende zuneigt. „Ein wenig sollten wir die Kosten dabei im Blick behalten“, mahnte Verclas, forderte auf, ihr dazu Ideen zu liefern. Zudem soll Kontakt zur befreundeten italienischen Gemeinde Argenta aufgenommen werden, die über den Partnerschaftsverein bestehen: „Vielleicht beteiligen sich die Italiener am Programm der Woche oder beim abschließenden Markt.“

Ausstellungen im Wasserturm

Themenfokussierte Angebote in der „Wärtschaft“, wie auch samstagsabends einen „Musicact“, verspricht Betreiber Volker Seitz. Verclas betonte einen Filmabend anbieten zu wollen und war auch einem Konzert nicht abgeneigt, vielleicht geht es jedoch auch Richtung Comedy, was präsentiert werden wird. Als Impuls wurde geäußert, einen Standplan für den Markt zu veröffentlichen, bei gutem Wetter sollten zudem mehrerer Sonnenschirme aufgestellt werden.

Neues dazu wird es beim nächsten Treffen des Kulturforums im Oktober geben. Im Wasserturm sind bereits Ausstellungen im Oktober fest gebucht. Am Samstag, 6. Oktober ist um 14 Uhr die Vernissage zur Ausstellung der Künstlerin „Djunglia“, alias Julia Donat. Die Kunstschaffende, die es liebt, aus allerlei Materialien Gesichter zu kreieren und bearbeitete Fotografien, gemalte Bilder und Objekte mitbringt, stellt zum zweiten Mal in Plankstadt aus. Die Ausstellung „Painted on the Surface“ ist am 6. und 7. sowie am 13. und 14. Oktober von 14 bis 17 Uhr zu sehen. „Beate Palme kreativ“ ist Titel und Inhalt der Präsentation an drei Wochenenden am 27. und 28. Oktober, 3. und 4. sowie 10. und 11. November jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Der Wasserturm ist dann Rahmen für Bilder und Skulpturen der experimentierfreudigen Künstlerin. Die Vernissage ist am Samstag, 27. Oktober, 14 Uhr, die Finissage am Samstag, 11. November, 14 Uhr. Vier Plankstadter Fotografen werden den Wasserturm im Mai 2019 mit ihren Bildern aus Plankstadt und Umgebung bestücken. „Es gibt sehr viele Anfragen von Künstlern, die nach Plankstadt kommen wollen“, stellte Julienne Matthias-Gund fest.

„Kruuschd und Krempel“

Es soll auch wieder einen „Kruuschd und Krempel“-Markt geben, der vor Kurzem sehr erfolgreich für die Notgemeinschaft stattgefunden hat. Eventuell werden zwei Termine mit unterschiedlichen Offerten angeboten.

Über ein Konzept dazu macht man sich noch Gedanken. Die Kerwe findet am Wochenende vom 20. bis 22. Oktober statt und wird wieder eine Kerweschlumbel als Symbolfigur haben, die der PCC „bastelt“.

Das Kulturforum trifft sich am Donnerstag, 11. Oktober um 18 Uhr in der „Wärtschaft“, jeder, der Interesse an der Mitarbeit hat, ist eingeladen. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.09.2018