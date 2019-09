Von Gregorianik bis Popmusik

Plankstadt.„Gregorianik meets Pop – vom Mittelalter bis heute“ heißt das Motto beim Konzert von „The Gregorian Voices“ am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Nikolaus. Die Sänger erzeugen mit A-cappella-Gesang eine Atmosphäre, die das Publikum auf eine Zeitreise durch die Welt der geistlichen Musik des Mittelalters führt – eine Klangwelt ohne zeitliche, religiöse oder sprachliche Grenzen, heißt es in der Ankündigung.

Mit orthodoxer Kirchenmusik, geistlichen Liedern und Madrigalen geht es durch die Jahrhunderte. Danach geht es lebhaft weiter mit Klassikern der Popmusik: Im Stil des gregorianischen Gesangs schweben Leonard Cohens „Hallelujah“, „Knockin’ on Heaven’s door“ von Bob Dylan, „The sound of silence“ von Simon and Garfunkel, „Pie Jesu“ von Andrew Lloyd Webber oder „Amazing Grace“ durch den Raum. zg

