Von Stuhlyoga bis Herzsport

Plankstadt.Der Gesundheitssportverein (GSV) lädt ab sofort wieder zum Herzsport und weiteren Sportangeboten ein. Montags gibt es um 15.30 Uhr Stuhlyoga in der Mehrzweckhalle, um 19 Uhr folgt Jedermann-Sport in der Turnhalle der Friedrichschule. Dort wird auch montags Herzsport um 20 Uhr angeboten. Allgemeiner Rehasport steht in der Mehrzweckhalle am Dienstag um 10 Uhr auf dem Programm.

An gleichem Ort und ebenfalls am Dienstag trifft sich dort auch die Parkinson-Schlaganfall-Gruppe um 11.10 Uhr.

Orthopädie (ohne Bodengymnastik) ist am Samstag, 10 Uhr, in der Turnhalle der Friedrichschule. Im Anschluss um 11 Uhr kommt an gleicher Stelle die Gruppe Orthopädie II zusammen. Gewandert wird sonntags, um 10 Uhr ist Treffpunkt bei der Grillhütte.

Umkleiden nicht zur Verfügung

Die Teilnehmer der Sportkurse werden gebeten, in Sportbekleidung zu den Kursen zu kommen, da die Umkleidekabinen nicht zur Verfügung stehen, teilt der Verein mit. Außerdem sollen sie im Freien warten, bis die vorige Sportgruppe die Räumlichkeiten verlassen hat.

Bei allen Kursen wird eine Teilnehmerliste für die Rückverfolgung geführt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.07.2020