Vorerst ohne Kündigungen

Plankstadt.Die Firma Corden Pharma hat mit ihren rund 200 Mitarbeitern am Standort Plankstadt einen Haustarifvertrag für die nächsten fünf Jahre ausgehandelt. Die Mitarbeiter haben zugestimmt, Einmalzahlungen wie die Jahresleistungsprämie mit bis zu zweijähriger Verspätung zu erhalten. Tariferhöhungen sollen halbiert und mit vier Monaten Verspätung ausgezahlt werden. Außerdem wird die Wochenarbeitszeit in den nächsten zwei Jahren um zwei Stunden, danach um eine Stunde erhöht. Im Gegenzug sind betriebsbedingte Kündigungen in den kommenden fünf Jahren ausgeschlossen.

Nötig wurden die Verträge nach Angaben des Unternehmens unter anderem, weil Corden Pharma einen Auftrag verloren hat. Das Unternehmen wandelt sich zum Lohnfertiger, der für fremde Auftraggeber Tabletten aus hochwirksamen Stoffen produziert. Außerdem hat das Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag in eine Fertigungsanlage für Tierarznei investiert. Dort soll bis Ende des Jahres der Probebetrieb laufen. In der Anlage soll ein Medikament für Hunde hergestellt werden, das diese vor Würmern und Zecken schützt – und nach Leberwurst schmeckt. grö

